Уфимцев предупредили о больших суммах в январских счетах за отопление

Предприятие связывает рост платы с похолоданием в январе:

«Январь 2023 года напомнил жителям, какие суровые морозы могут быть на Урале. Например, девятого января средняя температура за сутки была -35,6°! Ночью столбик термометра опустился значительно ниже этой цифры.

Средняя температура за период снятия показаний ОДПУ (а это с 22 декабря 2022 года по 21 января 2023 года) была -14,6°. Всего за период снятия показаний было 19 дней, когда средняя температура воздуха была ниже минус -10°», – сообщает пресс-служба МУП УИС.

Месяцем ранее средняя температура за период снятия показаний счетчиков составила -13,3°, в январе 2022 года – -12,6°.

Отпуск тепла в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличился в среднем на 15,26% не только из-за разницы температур. В декабре показания снимались за 28 дней, а в январе – за 31 день, то есть расчетный период января длиннее на три дня.

Все это повлияет на суммы, которые увидят в квитанциях жители домов с установленными общедомовыми счетчиками. Остальные всегда платят по общему тарифу.