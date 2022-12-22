7 Дедов Морозов соберутся на открытии главной елки в Уфе

Центральная городская елка в этом году, как обычно, расположится на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).
vk.com/ufa
23 декабря в 17.00 на площади состоится торжественное открытие елки.
Гостей встретят Уфимский Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и блогер Кролик. Снегурочки-барабанщицы из группы «Держава» исполнят новогодний марш.
В рамках программы пройдет праздничный совет Дедов Морозов: для этого в географический центр Уфы прибудут семь районных Дедов Морозов.
Центральный ледовый городок на площади Ленина будет посвящен теме научно-технического прогресса, остальные будут оформлены в сказочной тематике.
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