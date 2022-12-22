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7 Дедов Морозов соберутся на открытии главной елки в Уфе

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Центральная городская елка в этом году, как обычно, расположится на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).

vk.com/ufa

23 декабря в 17.00 на площади состоится торжественное открытие елки.

Гостей встретят Уфимский Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и блогер Кролик. Снегурочки-барабанщицы из группы «Держава» исполнят новогодний марш.

В рамках программы пройдет праздничный совет Дедов Морозов: для этого в географический центр Уфы прибудут семь районных Дедов Морозов.

Центральный ледовый городок на площади Ленина будет посвящен теме научно-технического прогресса, остальные будут оформлены в сказочной тематике.

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