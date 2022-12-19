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Радий Хабиров отчитал чиновников за позднее открытие ледовых городков

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19 декабря на совещании в правительстве республики МинЖКХ отчиталось о том, что все работы по обустройству ледовых городков в муниципалитетах завершатся к 25 декабря.

vk.com/ufa

«Мы как-то договаривались, чтобы пораньше открывались городки. Почему так поздно, 25 декабря? Там Новый год уже закончится.

Разберитесь, Максим Васильевич. Давайте так: кто по состоянию на сегодня не сделал – доложите мне, почему не сделали.

У нас были моменты, помню, договаривались, чтобы городки до 10 декабря открывались. Такое ощущение, что вы каждый год сроки вправо сдвигаете.

Если не начну рычать и шуметь – все у вас вот так вот идет. Ну давайте еще после Нового года откроем городки. Немедленно займитесь! Наверное, есть объективная причина, но это неправильно», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к руководителю своей администрации Максиму Забелину.

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