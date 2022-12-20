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В Башкортостане резко похолодает до -30°

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Декабрь в этом году продолжает капризничать, так что перед каждым выходом из дома лучше ознакомиться с прогнозом, чтобы одеться по погоде.

Как сообщает Башгидромет, завтра, 21 декабря, по республике ожидается небольшой снег, днем воздух прогреется не выше -11°, -16° в зависимости от района.

22 декабря местами будут порывы ветра и метели, днем будет до -7°, -12°, а ночью в некоторых районах при прояснениях температура упадет до -30°.

23 декабря снова обещают сильный ветер, метели и гололед. Днем резко потеплеет до 0°, -5, ночью – до -8°, -13°.

Похожая картина наблюдается и в Уфе: много снега, в ночь на четверг, 22 декабря, похолодает до -27°, но уже в пятницу днем снова наступит оттепель до +1°.

При какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома?

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