В Уфе проходят проверки готовности бомбоубежищ

«Сегодня посмотрел, как содержатся защитные сооружения на предприятиях района, имеется ли все необходимое оборудование, насколько оно работоспособно.

В целом работа в этом направлении ведется, объекты и оборудование сохраняются должным образом. Где необходимо проводится ремонт.

Также провел проверку готовности убежищ. Главные требования: сухой пол, свет, свободные проходы. В ходе выборочного обследования нашли небольшие замечания, они будут устранены», – написал Нурдавлятов.