В Уфе проходят проверки готовности бомбоубежищ

Глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов в соцсетях опубликовал пост, в котором показал фото уфимских бомбоубежищ изнутри.
«Сегодня посмотрел, как содержатся защитные сооружения на предприятиях района, имеется ли все необходимое оборудование, насколько оно работоспособно.
В целом работа в этом направлении ведется, объекты и оборудование сохраняются должным образом. Где необходимо проводится ремонт.
Также провел проверку готовности убежищ. Главные требования: сухой пол, свет, свободные проходы. В ходе выборочного обследования нашли небольшие замечания, они будут устранены», – написал Нурдавлятов.
Ранее замначальника управления гражданской защитой Уфы Александр Григорьев сообщил о том, что информация о местах бомбоубежищ имеет ограниченный доступ, но жителей города оповестят о них, если в этом появится необходимость.
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