В Башкортостане несколько муниципалитетов отказались от установки зимних горок

12 декабря на совещании в правительстве республики обсудили готовность к празднованию Нового года. Многие муниципальные образования в этом году стараются экономить на новогодних объектах.
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Как сообщила исполняющая обязанности главы МинЖКХ Ирина Голованова, в шести муниципалитетах не будут устанавливать зимние горки.
Речь идет о городе Агидель, а также о Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском и Татышлинском районах.
Всего в республике в этом году оборудуют 509 ледовых городков, установят 942 елки и зальют 187 горок, уже установили 946 арт-объектов.
Ранее мы писали о том, что администрация Уфы приняла решение отказаться от праздничного новогоднего салюта.
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