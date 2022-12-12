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В Башкортостане несколько муниципалитетов отказались от установки зимних горок

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12 декабря на совещании в правительстве республики обсудили готовность к празднованию Нового года. Многие муниципальные образования в этом году стараются экономить на новогодних объектах.

vk.com/ufa

Как сообщила исполняющая обязанности главы МинЖКХ Ирина Голованова, в шести муниципалитетах не будут устанавливать зимние горки.

Речь идет о городе Агидель, а также о Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском и Татышлинском районах.

Всего в республике в этом году оборудуют 509 ледовых городков, установят 942 елки и зальют 187 горок, уже установили 946 арт-объектов.

Ранее мы писали о том, что администрация Уфы приняла решение отказаться от праздничного новогоднего салюта.

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