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В Уфе в этом году новогоднего салюта не будет

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В преддверии Нового года продолжается обсуждение целесообразности больших затрат на его празднование. Ранее поднимался вопрос о полном запрете мероприятий.

vk.com/ufa

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу администрации города, главный праздник зимы в этом году обойдется без фейерверка.

«С учетом последних событий – специальной военной операции – план новогодних праздничных мероприятий в этом году скорректирован. Салюта не будет. Формат празднования изменен с учетом настроения людей. Акцент делается на семейные ценности», – цитирует издание источник в мэрии.

Тем не менее, традиционный концерт состоится: с 20.00 31 декабря до 2.00 первого января на площади перед Русдрамом (остановка «Горсовет») будут выступать местные артисты.

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