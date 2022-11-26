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В Башкортостане повысится размер прожиточного минимума

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На портале Минтруда опубликован документ об установлении величины прожиточного минимума в Башкортостане на 2023 год.

В соответствии с этим постановлением, подписанным премьер-министром правительства Андреем Назаровым, с первого января 2023 года:

– средняя величина прожиточного минимума составит 12 650 рублей на человека (раньше – 12 110 рублей);

– для трудоспособного населения – 13 789 рублей (раньше – 13 200 рублей);

– для пенсионеров – 11 990 рублей (раньше – 11 474 рублей);

– для детей – 12 271 рубль (раньше – 11 747 рублей).

Эти цифры необходимы в том числе для расчета выплаты пособий. Они будут действовать до 31 декабря 2023 года.

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