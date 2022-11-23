18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Жители Уфы назвали комфортный для себя МРОТ

Поделиться:

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей городов с населением от 500 тысяч человек, чтобы определить желаемую величину минимального размера оплаты труда по состоянию на ноябрь 2022 года.

Согласно данным опроса, в ноябре уфимцы считают комфортной минимальную зарплату в 35 900 рублей. Сумма выше, чем в январе (33 600 рублей), но ниже, чем в апреле (36 300 рублей) текущего года.

Среди крупных городов Уфа по запросам в нижней трети списка: больше всего требуется жителям Москвы (43 500 рублей), Владивостока (40 900 рублей), Хабаровска (40 800 рублей), Санкт-Петербурга (39 900 рублей) и Красноярска (39 500 рублей). Топ-5 с весны не изменился и во всех этих городах требования чуть повысились.

Самые скромные запросы у жителей Пензы (33 700 рублей), Оренбурга (33 900 рублей) и Тольятти (34 000 рублей).

С первого июня 2022 года МРОТ в Башкортостане с учетом районного коэффициента составляет 17 571 рубль. Федеральный МРОТ – 15 279 рублей.

Уфимцы рассказали о том, сколько денег в месяц им нужно для счастья

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: