Жители Уфы назвали комфортный для себя МРОТ

Согласно данным опроса, в ноябре уфимцы считают комфортной минимальную зарплату в 35 900 рублей. Сумма выше, чем в январе (33 600 рублей), но ниже, чем в апреле (36 300 рублей) текущего года.

Среди крупных городов Уфа по запросам в нижней трети списка: больше всего требуется жителям Москвы (43 500 рублей), Владивостока (40 900 рублей), Хабаровска (40 800 рублей), Санкт-Петербурга (39 900 рублей) и Красноярска (39 500 рублей). Топ-5 с весны не изменился и во всех этих городах требования чуть повысились.

Самые скромные запросы у жителей Пензы (33 700 рублей), Оренбурга (33 900 рублей) и Тольятти (34 000 рублей).

С первого июня 2022 года МРОТ в Башкортостане с учетом районного коэффициента составляет 17 571 рубль. Федеральный МРОТ – 15 279 рублей.