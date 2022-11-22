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В Уфе первый в этом году каток откроют в парке Гафури

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Администрация Октябрьского района Уфы сообщает о запуске первого в этом году ледового катка.

Ледовый каток расположится в парке Мажита Гафури по адресу: улица Зорге, 75 к.1. Технически его откроют сегодня, с 12.00 он будет готов принять первых посетителей.

Площадь катка составляет более 5000 кв. м. Для посетителей предоставляются услуги по прокату и заточке коньков, есть теплая раздевалка с бесплатным гардеробом.

Каток будет работать в будние дни с 12.00 до 22.00, а в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 22.00.

Официальное открытие состоится 26 ноября в 17.00. Обещают живую музыку, конкурсы, игры, подарки от спонсоров, фаер-шоу, блины и многое другое.

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