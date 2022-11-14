В Уфе больше не будут посыпать улицы песком

Об этом в интервью Business FM сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев:

«Песка в этом году не будет. Это же тройная работа получается. Во-первых, весной мы задыхаемся от пыли. Во-вторых, снег становится темным, коричневого цвета, это неудобно. В-третьих, образуются наросты на тротуарах, обочинах, которые надо срезать, это неэстетично и долго. Если отказаться от песка, будет ряд преимуществ», – сказал Мавлиев.

В 2021 году на улицах Уфы использовали реагент «Бионорд» вместо песка, но администрация оказалась не готова к зиме, реагента было мало и использовали его неправильно, в середине декабря мэр Сергей Греков признал, что борьба с гололедом была провалена.