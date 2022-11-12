Уфимский ТРЦ «Меркурий» возобновил работу после пожара

Сегодня, 12 ноября, пресс-служба торгового центра сообщила о том, что третий корпус «Меркурия» возобновил работу. Вход со стороны улицы Рыбакова.

С сегодняшнего дня открылись некоторые магазины, расположенные в этом корпусе, ресторан начнет работу с 15 ноября. Дата открытия кинотеатра пока неизвестна.

Ранее мы писали о том, что расследование еще не завершено, но следователи не исключают поджог. Первоначально считалось, что возгорание произошло из-за неисправной проводки, но местные продавцы говорили, что, возможно, кто-то не выключил обогреватель.