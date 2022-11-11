В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 31 октября по седьмое ноября 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (9,9%), бананы (5,9%), шоколадные конфеты и помидоры (по 4,7%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на мясные детские консервы (2,5%) и мороженую рыбу (1,9%).
На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели черный чай (3,8%), фруктовые детские консервы (3,7%), вареная колбаса и яблоки )по 2,6%_.
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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