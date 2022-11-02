В каких сетевых магазинах Уфы выгоднее всего закупаться продуктами?

Для расчета стоимости базовой потребительской корзины был составлен список товаров марок среднеценового сегмента, отвечающих требованиям Росстата.

Если в магазинах той или иной сети какой-то товар данной марки отсутствовал, он заменялся на другой товар такого же веса и в том же ценовом сегменте.

Города с наивысшей средней стоимостью базовой продовольственной корзины:

– Санкт-Петербург – 4082 рубля;

– Химки – 4067 рублей;

– Москва – 4047 рублей;

– Мытищи – 4010 рублей;

– Уфа – 3976 рублей;

– Екатеринбург – 3959 рублей;

– Краснодар – 3955 рублей;

– Казань – 3922 рубля.

В среднем по России – 3823 рубля.

Средняя стоимость базовой продовольственной корзины в популярных сетевых магазинах:

«Пятерочка» – 3315 рублей;

«Магнит» – 3568 рублей;

«Дикси» – 3670 рублей;

«Верный» – 3923 рубля;

«ВкусВилл» – 5103 рубля.

В большинстве городов самая низкая стоимость БПК оказалась в «Пятерочке» или «Магните».