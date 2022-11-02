В каких сетевых магазинах Уфы выгоднее всего закупаться продуктами?

Холдинг «Ромир» изучил среднюю стоимость базовой продовольственной корзины в крупных городах России. Уфа вошла топ-5 городов с самой высокой стоимостью ВПК.
Для расчета стоимости базовой потребительской корзины был составлен список товаров марок среднеценового сегмента, отвечающих требованиям Росстата.
Если в магазинах той или иной сети какой-то товар данной марки отсутствовал, он заменялся на другой товар такого же веса и в том же ценовом сегменте.
Города с наивысшей средней стоимостью базовой продовольственной корзины:
– Санкт-Петербург – 4082 рубля;
– Химки – 4067 рублей;
– Москва – 4047 рублей;
– Мытищи – 4010 рублей;
– Уфа – 3976 рублей;
– Екатеринбург – 3959 рублей;
– Краснодар – 3955 рублей;
– Казань – 3922 рубля.
В среднем по России – 3823 рубля.
Средняя стоимость базовой продовольственной корзины в популярных сетевых магазинах:
«Пятерочка» – 3315 рублей;
«Магнит» – 3568 рублей;
«Дикси» – 3670 рублей;
«Верный» – 3923 рубля;
«ВкусВилл» – 5103 рубля.
В большинстве городов самая низкая стоимость БПК оказалась в «Пятерочке» или «Магните».
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