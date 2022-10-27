Вице-премьер Башкортостана: «Срыва строительства корпуса кардиологического центра не допустим»

«К объекту, вернее, к подрядчику здесь много вопросов: возведение здания ведется с отступлением от производственного графика, эффективность выполнения строительно-монтажных работ является низкой, площадка не укомплектована рабочими бригадами, отделка помещений проведена некачественно…

Срыв строительства такого значимого объекта недопустим. В оказании специализированной медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний нуждаются сотни людей.

Напомню, что к возведению объекта приступили осенью 2019 года, а в текущем году его строительство должно было завершиться», – написал Марзаев.

Ранее мы писали о том, что глава Минстроя Башкортостана получил предостережение от прокуратуры, на подрядчика завели административное дело.