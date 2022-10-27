Глава Минстроя Башкортостана получил предостережение от прокуратуры

«Установлено, что возведение здания ведется с отступлением от производственного графика, эффективность выполнения строительно-монтажных работ является низкой, площадка не укомплектована рабочими бригадами, отделка помещений проведена некачественно.

В целях недопущения срыва строительства социально значимого объекта и введения помещений в эксплуатацию Игорь Пантюшин объявил и.о. министра строительства и архитектуры предостережение о недопустимости нарушения законодательства», – говорится в заявлении прокуратуры.

Прокурор выслушал представителей заказчика и генерального подрядчика, поручил своим подчиненным организовать дополнительные проверки.

Кроме того, прокуратура Кировского района Уфы возбудила в отношении руководителей компании-подрядчика дело об административном правонарушении (нарушение сроков исполнения контракта).