Путеводитель по Уфe от «Уфа.Собака.ru» поступил в московский шоурум WOS

Теперь и москвичи смогут узнать, где поесть, куда пойти и что посмотреть в Уфе, если соберутся посетить столицу Башкортостана.
Фото: t.me/Walk of Shame
Небольшой тираж нового путеводителя по Уфе поступил в московский шоурум WOS (Страстной бульвар, 12 ст. 5).
Это четвертый гид, выпущенный «Уфа.Собака.ru», презентация состоялась в конце августа. Внутри – полезная информация для тех, кто впервые приехал в Уфу: лучшие рестораны и медицинские центры столицы, шопинг, сувениры, природные локации Башкирии, обязательные к посещению.
Дизайнер и создатель бренда (Walk Of Shame) – уроженец Уфы Андрей Артемов, в июне «Уфа.Собака.ru» провела паблик-ток с ним.
Комментарии (0)