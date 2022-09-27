18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Путеводитель по Уфe от «Уфа.Собака.ru» поступил в московский шоурум WOS

Поделиться:

Теперь и москвичи смогут узнать, где поесть, куда пойти и что посмотреть в Уфе, если соберутся посетить столицу Башкортостана.

Фото: t.me/Walk of Shame

Небольшой тираж нового путеводителя по Уфе поступил в московский шоурум WOS (Страстной бульвар, 12 ст. 5).

Это четвертый гид, выпущенный «Уфа.Собака.ru», презентация состоялась в конце августа. Внутри – полезная информация для тех, кто впервые приехал в Уфу: лучшие рестораны и медицинские центры столицы, шопинг, сувениры, природные локации Башкирии, обязательные к посещению.

Дизайнер и создатель бренда (Walk Of Shame) – уроженец Уфы Андрей Артемов, в июне «Уфа.Собака.ru» провела паблик-ток с ним.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: