МЧС Башкортостана предупреждает о заморозках

«Ночью 28.09.2022 местами по Республике Башкортостан при прояснениях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1°, -6°», – говорится в сообщении МЧС.

Ведомство напоминает о том, что при резком похолодании есть опасность гибели посадок, рекомендуется предпринять меры по защите растений.

Кроме того, возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, так как жители начинают пользоваться обогревателями.

В Уфе температура до конца текущей недели не опустится ниже -2° по ночам, днем обещают +8°, +11° и дожди.