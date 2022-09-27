В Уфе официально начался отопительный сезон

Об этом Ратмир Мавлиев сообщил сегодня, 27 сентября. В первую очередь отопление включат в школах, детсадах, больницах и других социальных учреждениях.

Сам по себе этот факт не означает, что батареи в домах потеплеют с сегодняшнего дня. Со времени подачи тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до 10-12 суток.

По вопросам отопления можно обращаться:

– ситуационный центр Единой диспетчерской службы Уфы – 8 (347) 277-09-11, круглосуточно и без выходных;

– государственный комитет по жилищному и строительному надзору – 8 (937) 845-28-42

Горячие линии ресурсоснабжающих организаций:

– ООО «БашРТС» – 8-800-511-30-15 (с 8.30 до 17.30 в будние дни и с 9.00 до 18.00 в субботу);

– МУП УИС – 8-800-250-52-80 (с 8.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 18.00 в субботу).