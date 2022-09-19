18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра

Поделиться:

19 сентября в 11.56 по местному времени в пожарную службу поступило сообщение о задымлении в уфимском торговом центре «Иремель».

Фото: Руслан Зайнуллин

Задымление началось на цокольном этаже здания, расположенного по адресу Менделеева, 137, из павильонов экстренно эвакуировали порядка 300 человек посетителей и персонала.

На место прибыли пожарные. Вскоре выяснилось, что на цокольном этаже из-за короткого замыкания задымилась проводка, возгорания электрощитовой не было.

Дополнительным службам дан отбой. Пострадавших нет, обстоятельства инцидента уточняются.

Прокуратура проводит проверку после пожара в ТРЦ «Меркурий»

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: