В Уфе из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра

Задымление началось на цокольном этаже здания, расположенного по адресу Менделеева, 137, из павильонов экстренно эвакуировали порядка 300 человек посетителей и персонала.

На место прибыли пожарные. Вскоре выяснилось, что на цокольном этаже из-за короткого замыкания задымилась проводка, возгорания электрощитовой не было.

Дополнительным службам дан отбой. Пострадавших нет, обстоятельства инцидента уточняются.