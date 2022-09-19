В Уфе из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра

19 сентября в 11.56 по местному времени в пожарную службу поступило сообщение о задымлении в уфимском торговом центре «Иремель».
Фото: Руслан Зайнуллин
Задымление началось на цокольном этаже здания, расположенного по адресу Менделеева, 137, из павильонов экстренно эвакуировали порядка 300 человек посетителей и персонала.
На место прибыли пожарные. Вскоре выяснилось, что на цокольном этаже из-за короткого замыкания задымилась проводка, возгорания электрощитовой не было.
Дополнительным службам дан отбой. Пострадавших нет, обстоятельства инцидента уточняются.
Комментарии (0)