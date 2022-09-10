Прокуратура проводит проверку после пожара в ТРЦ «Меркурий»

«По предварительным данным, девятого сентября 2022 г., около 21.30 произошло возгорание помещений на втором этаже здания. Спустя несколько часов пожар был локализован на площади 5,4 тыс. кв. м, пострадавших нет.

Прокуратура республики проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также даст оценку действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, контролю за устранением ранее выявленных нарушений», – говорится в сообщении прокуратуры Башкортостана.

По итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.