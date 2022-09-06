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Мэрия Уфы через суд пытается запретить строительство высоток на месте «А-Кафе»

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ситуации со строительством многоэтажного жилого комплекса около уфимского Госцирка, против которого выступают жители.

«Госкомитет по жилищному и строительному надзору внес на мое имя предостережение о недопущении нарушения законодательства.

Последнее, отредактированное разрешение на строительство жилого здания выдавал Радмил Муслимов (бывший вице-мэр, покинувший должность в январе – прим. ред.). Несмотря на наличие нарушений.

Во-первых, изменение вида использования земли прошло без публичного обсуждения и согласования с городом. Во-вторых – предоставление дополнительного земельного участка в 60 соток. И третье – зону охраны уменьшили под красную линию самого объекта, что тоже вызывает много вопросов.

У нас инициирован ряд судебных споров, рассматриваем этот вопрос в арбитражном суде», – сообщил Мавлиев.

В Уфе, несмотря на протесты жителей, начали строить высотки на месте «А-Кафе»

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