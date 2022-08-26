В Уфе, несмотря на протесты жителей, начали строить высотки на месте «А-Кафе»

При этом, как сообщает издание «Башинформ», в администрации Уфы на запрос ответили, что мэрия обратилась с заявлением в арбитражный суд и в Минземимущества о признании недействительным решения о предоставлении земельного участка и будет требовать остановки строительства.

В СПЧ опасаются, что, так как суды еще не состоялись, а рекламная компания и продажа квартир уже начались, остановка строительства может привести к появлению очередной группы обманутых дольщиков.

Администрация Уфы имеет право отметить строительство любого здания. Если при выдаче разрешения не было допущено нарушений, то застройщику выплатят компенсацию. В противном случае он должен будет за свой счет ликвидировать последствия стройки.

В ноябре 2021 года, когда в сети появились слухи о строительстве на месте «А-Кафе» 25-этажных высоток, общественники создали петицию с требованием построить на месте клуба семейное кафе или общественное пространство, так как вокруг и без того довольно плотная застройка и слабо развита инфраструктура.

Кроме того, против строительства многоэтажного ЖК выступили геологи УФИЦ РАН, так как этот участок находится в карстовой зоне и плохо исследован.

Тогдашний мэр Сергей Греков заверил активистов, что жилые высотки на месте «А-кафе» строить не будут. По его словам, там будет парк или другое общественное пространство.