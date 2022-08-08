Еще в трех населенных пунктах Башкортостана могут полностью запретить продажу алкоголя

В начале июля парламентарии поддержали эту идею. Председатель Госсобрания Константин Толкачев заявил, что пока что локальный «сухой закон» вводится в качестве эксперимента:

«Введение сухого закона на отдельно взятой территории – это, скорее, эксперимент, на который мы идем, чтобы понять эффективность и целесообразность подобной меры. Вопрос довольно спорный. У меня самого есть некоторые сомнения на этот счет», – прокомментировал это решение толкачев.

Сегодня, восьмого августа, пресс-служба парламента сообщила о том, что с аналогичной инициативой к депутатам обратились жители села Кантюковка Стерлитамакского района и села Байдавлетово Зианчуринского района. Также ранее подали запрос жители села Якшимбетово Куюргазинского района.

«У нас в республике еще не наработана такая практика, поэтому депутаты относятся к подобным инициативам с известной долей скепсиса. Тем не менее, у граждан есть право запретить у себя продажу спиртосодержащей продукции, и они хотят им воспользоваться.

Принципиальное решение принимается на сходах граждан. Затем нужно собрать ряд документов, провести оценку регулирующего воздействия. Только после этого Совет муниципального района вносит законопроект в Государственное собрание. Учитывая довольно большой интерес к этой теме со стороны муниципалитетов, наша правовая служба разработала пошаговый план мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы выйти в парламент с законопроектом», – сказал Константин Толкачев.

На данный момент порядка десяти сел планируют установить у себя «сухой закон» и собирают для этого необходимые документы.