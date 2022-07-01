В одном из населенных пунктов Башкортостана полностью запретили продажу алкоголя

Депутаты Госсобрания впервые приняли закон о полном запрете продажи алкоголя на территории села Якутово Куюргазинского района.

Законопроект внесен в парламент республики советом района по инициативе самих жителей села Якутово. По их мнению, такая мера сократит объем потребления алкоголя в селе и тем самым поможет им снизить уровень смертности, увеличить продолжительность жизни и улучшить демографическую ситуацию.

«Введение сухого закона на отдельно взятой территории – это, скорее, эксперимент, на который мы идем, чтобы понять эффективность и целесообразность подобной меры. Вопрос довольно спорный. У меня самого есть некоторые сомнения на этот счет.

Мы помним, что сухой закон времен перестройки обернулся распространением суррогата и массовыми отравлениями, в том числе с летальным исходом. Но тогда людей никто не спрашивал – запрет был тотальным и жестким. В данном случае все иначе. Люди сами захотели ввести ограничения на своей территории. Посмотрим, что из этого выйдет.

Важно, чтобы запрет на продажу алкоголя не был единственным способом приобщения граждан к здоровому образу жизни. Зачастую люди употребляют спиртное, потому что так традиционно сложилось либо им нечем заполнить досуг. Тут нужна здоровая альтернатива: доступный спорт, культурные, просветительские мероприятия, сельские праздники, интересные события с активным вовлечением людей. При таком комплексном подходе эксперимент может показать очень хороший результат», – отметил спикер парламента Константин Толкачев.

Ранее аналогичный вопрос поднимали и жители села Якшимбетово в том же районе.