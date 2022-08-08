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«Дом "Башнефти"» в Уфе признан памятником истории и культуры

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Башкультнаследия о внесении в реестр объектов культурного наследия здания в центре Уфы.

Фото: Timur B

Объект культурного наследия «Дом "Башнефти"» расположен по адресу: улица Пушкина, 95.

Приказом утверждены границы объекта и режим использования. Теперь на территории «Дома "Башнефти"» запрещается:

– строительство объектов капитального строительства;

– проведение земляных, мелиоративных и иных работ;

– использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект;

– засорение отходами любого вида и форм.

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