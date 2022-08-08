«Дом "Башнефти"» в Уфе признан памятником истории и культуры

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Башкультнаследия о внесении в реестр объектов культурного наследия здания в центре Уфы.
Фото: Timur B
Объект культурного наследия «Дом "Башнефти"» расположен по адресу: улица Пушкина, 95.
Приказом утверждены границы объекта и режим использования. Теперь на территории «Дома "Башнефти"» запрещается:
– строительство объектов капитального строительства;
– проведение земляных, мелиоративных и иных работ;
– использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект;
– засорение отходами любого вида и форм.
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