Башкультнаследие защитило объект культурного наследия «Дом жилой Нагарева» в Уфе

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Нагарева», который расположен по адресу улица Пушкина, 104.

Теперь под охраной находятся месторасположение и объемно-пространственное решение памятника архитектуры, а также его композиционное решение и декоративное убранство.

«Архитектор, имя которого к сожалению осталось неизвестным, вложил в проект почти все выразительные средства "кирпичного стиля". Архивольт на окнах второго этажа сменяется сандриками двух видов на окнах первого этажа, имитирующая полуколонны кирпичная кладка завершается затейливыми аттиками, а закруглённые углы здания вдобавок акцентированы балконами и сложной формы башенками-ротондами сверху.

Особняк купца Артемия Абрамовича Нагарева – это уникальный памятник кирпичного стиля, обладающий историко-архитектурной ценностью», – сообщает Управление.

Справка Башкультнаследия:

По переписи 1879 года почти вся северная часть квартала улицы Голубиной (Пушкина) между улицами Базилевской (Ленина) и Губернаторской (Советской) принадлежала уфимскому второй гильдии купцу Игнатию Венедиктовичу Короткову. В каменном доме на углу нынешних улиц Ленина и Пушкина у него была бакалейная лавка. Сын Игнатия Короткова был гласным Уфимской городской думы, вел оптовую торговлю вином в собственном доме на Большой Казанской. После 1890 года, тем не менее, купцов Коротковых в Уфе уже нет, а участок на улице Пушкина принадлежит Артемию Абрамовичу Нагареву, уфимскому купцу, владельцу чугунолитейных заводов на Южном Урале, а также ростовщику под залог недвижимых имуществ.

Нагарев приобрел у Короткова сразу все принадлежавшие ему участки земли и выстроил на них большие каменные дома – ему принадлежали еще два рядом стоящих дома в этом же квартале близ перекрестка Центральной и Пушкинской. Вместе с арочными воротами со стороны Губернаторской (Советской) и оградой они составляли великолепный архитектурный ансамбль.

Жил Нагарев неподалеку на Пушкинской же улице, в маленьком скромном, правда, каменном, одноэтажном домике, а великолепные владения свои сдавал. В самом большом нагаревском доме, дата постройки которого отмечена на аттике – 1901, в разное время располагалась самые разные учреждения – от редакции газеты, издаваемой П.П. Толстым, до школы поваров.

После революции в здании расположились Башкирский исследовательский институт нацкультуры (Институт языка и литературы) и педтехникум.

В годы Великой Отечественной войны дом Нагарева на Пушкинской, 104 (в конце 1920-х нумерация сместилась и вместо №78 дом получил №104) был занят под госпиталь. После войны в него переехал располагавшийся напротив, в здании бывшего Новиковского пансиона родильный дом №1 г. Уфы. Роддом на этом месте работал почти сорок лет, после чего решено было перевести его в более тихий уголок города.

В настоящее время в здании располагается Средний специальный музыкальный колледж.