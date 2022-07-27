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Суд на два месяца арестовал виновника аварии в Благоварском районе

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Объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что Благоварский межрайонный суд вынес решение об избрании меры пресечения в отношении водителя микроавтобуса Ford Transit, устроившего аварию со смертельным исходом.

Утром 25 июля на трассе Уфа – Языково в Башкортостане микроавтобус Ford Transit с пассажирами въехал в «КамАЗ», стоявший на крайней полосе, где проводились дорожные работы.

Водитель автобуса, 27-летний Азат Сафаргалиев обвиняется в совершении ДТП, повлекшего смерть шести человек (до семи лет лишения свободы). Также несколько человек получили тяжелые травмы и были доставлены в больницы, состояние четверых оценивалось как крайне тяжелое.

Заседание суда состоялось сегодня, 27 июля. Обвиняемый не возражал против заключения под стражу, пояснив, что сожалеет о случившемся.

Суд удовлетворил требование следствия и пока арестовал Сафаргалиева до 26 сентября 2022 года.

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