Суд на два месяца арестовал виновника аварии в Благоварском районе

Утром 25 июля на трассе Уфа – Языково в Башкортостане микроавтобус Ford Transit с пассажирами въехал в «КамАЗ», стоявший на крайней полосе, где проводились дорожные работы.

Водитель автобуса, 27-летний Азат Сафаргалиев обвиняется в совершении ДТП, повлекшего смерть шести человек (до семи лет лишения свободы). Также несколько человек получили тяжелые травмы и были доставлены в больницы, состояние четверых оценивалось как крайне тяжелое.

Заседание суда состоялось сегодня, 27 июля. Обвиняемый не возражал против заключения под стражу, пояснив, что сожалеет о случившемся.

Суд удовлетворил требование следствия и пока арестовал Сафаргалиева до 26 сентября 2022 года.