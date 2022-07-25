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Пострадавших в ДТП в Благоварском районе санавиацией доставят в Уфу

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Утром 25 июля на трассе Уфа – Языково в Башкортостане микроавтобус Ford Transit с пассажирами въехал в «КамАЗ», стоявший на крайней полосе, где проводились дорожные работы.

Фото: Управление ГИБДД МВД по республике Башкортостан

На место аварии выехали 10 бригад скорой помощи, и две бригады санавиации.

Всего, как сообщил на совещании в правительстве первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин, 13 пострадавших и шесть погибших.

Пострадавшие доставлены в Чишмы, Языковскую ЦРБ и Уфу. Среди них четверо в крайне тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней степени тяжести. Один из пострадавших – ребенок 15 лет.

Находящиеся в крайне тяжелом состоянии доставлены в ближайшие лечебные учреждения для стабилизации состояния, после чего их санавиацией доставят в уфимские больницы.

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