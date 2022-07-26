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В Башкортостан прибыл новый электропоезд «Ласточка»

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В связи с высоким спросом было принято решение увеличить количество рейсов «Ласточки» в направлении Уфа – Раевка.

vk.com/rzd_official

Новый пятивагонный электропоезд уже прибыл в Башкортостан и выйдет на маршрут Уфа – Раевка с 29 июля.

Маршрут «Ласточки» станет ежедневным (ранее поезд курсировал только в выходные и праздничные дни).

«Ласточка» – это электропоезд нового поколения, каждый вагон в нем оборудован климатической установкой, розетками, специальными площадками для багажа, подъемниками для инвалидов и системами обеззараживания воздуха.

Время в пути составит 1 час 40 минут. Остановки предусмотрены на станциях: Дема, Чишмы-1, Шингак-Куль и Давлеканово.

Стоимость билетов на «Ласточку» Уфа – Раевка составляет 292,50 рубля.

Ранее мы писали о том, что этим летом в республику прибудут два поезда «Ласточка».

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