В Башкортостан прибыл новый электропоезд «Ласточка»

Новый пятивагонный электропоезд уже прибыл в Башкортостан и выйдет на маршрут Уфа – Раевка с 29 июля.

Маршрут «Ласточки» станет ежедневным (ранее поезд курсировал только в выходные и праздничные дни).

«Ласточка» – это электропоезд нового поколения, каждый вагон в нем оборудован климатической установкой, розетками, специальными площадками для багажа, подъемниками для инвалидов и системами обеззараживания воздуха.

Время в пути составит 1 час 40 минут. Остановки предусмотрены на станциях: Дема, Чишмы-1, Шингак-Куль и Давлеканово.

Стоимость билетов на «Ласточку» Уфа – Раевка составляет 292,50 рубля.

Ранее мы писали о том, что этим летом в республику прибудут два поезда «Ласточка».