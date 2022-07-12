В Башкортостан прибудут два новых электропоезда «Ласточка»

По словам Булушева, поезда прибудут в республику в начале августа, они будут курсировать в западных направлениях.

«Ласточка» – это электропоезд нового поколения, каждый вагон в нем оборудован климатической установкой, розетками, специальными площадками для багажа, подъемниками для инвалидов и системами обеззараживания воздуха.

В Башкортостане с апреля текущего года «Ласточка» курсирует по маршруту «Западный экспресс» Уфа – Приютово. Она заменила электропоезд серии ЭП2Д, что позволило сократить время в пути до 2 часов 55 минут (раньше – 3-4 часа).