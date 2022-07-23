В Уфе на месяц ограничили движение транспорта из-за строительства новой улицы

До 31 августа ограничено движение транспорта на пересечении улицы Российской и бульвара Давлеткильдеева по крайней правой полосе.

На этом участке будут вестись работы в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева. Городские службы приносят уфимцам и гостям столицы извинения за возможные неудобства.

Ранее мы писали о том, что с утра 26 июля в Уфе полностью перекроют на длительный срок улицу Пугачева. Для объезда реконструируемого участка построена новая дорога.