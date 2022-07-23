Радий Хабиров протестировал дорогу в Уфе, построенную в объезд ремонтируемой улицы Пугачева

«Протестировал новую дорогу по улице Бородинской, Испытателей, Геофизиков в Уфе в обход Кузнецовского затона. Хороший асфальт, есть автобусные остановки, разметка, светофоры, освещение – все на достойном уровне.

Уже со вторника (то есть с утра 26 июля) мы закрываем на масштабную реконструкцию участок улицы Пугачева, и в течение двух лет движение будет организовано по этой новой объездной. Долго – но и сделать предстоит немало, в том числе перенести коммуникации.

Строительство "Южных ворот" Уфы входит в активную стадию. Кроме ремонта улицы Пугачева, проект включает в себя строительство улицы Генерала Рыленко и развязки на пересечении двух этих улиц.

Я заранее прошу прощения у жителей за неудобства, которые могут возникать во время дорожного ремонта и строительства. Въезд в город с этой стороны может быть затруднен, и нужно будет пользоваться альтернативными.

Но надо помнить, что мы работаем над крупным инфраструктурным проектом, который очень нужен нашей столице. Новый транспортный коридор позволит перераспределить потоки автомобилей на выезде из города», – написал Радий Хабиров в соцсетях.