Радий Хабиров поручил мэру Уфы открыть для купания озеро Кашкадан

18 июля на совещании в правительстве республики Радий Хабиров попросил главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева скорее решить вопрос с оставшимися работами в парке «Кашкадан».

По словам Мавлиева, остались только небольшие технические доработки, которые полностью завершатся до конца июля.

Восьмого июля мэр Уфы подписал постановление о внесении озера Кашкадан в список официальных пляжей Уфы. Теперь в городе 11 официальных пляжей, на которых проводится уборка и все необходимые проверки, дежурят спасатели.