Радий Хабиров поручил мэру Уфы открыть для купания озеро Кашкадан

Техническое открытие парка «Кашкадан» состоялось 12 июня, работы ведутся до сих пор. В целом жители положительно оценили его после реконструкции, однако остается ряд проблем, одна из которых – в озере запрещено купаться.
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18 июля на совещании в правительстве республики Радий Хабиров попросил главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева скорее решить вопрос с оставшимися работами в парке «Кашкадан».
По словам Мавлиева, остались только небольшие технические доработки, которые полностью завершатся до конца июля.
Восьмого июля мэр Уфы подписал постановление о внесении озера Кашкадан в список официальных пляжей Уфы. Теперь в городе 11 официальных пляжей, на которых проводится уборка и все необходимые проверки, дежурят спасатели.
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