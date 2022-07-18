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Радий Хабиров поручил мэру Уфы открыть для купания озеро Кашкадан

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Техническое открытие парка «Кашкадан» состоялось 12 июня, работы ведутся до сих пор. В целом жители положительно оценили его после реконструкции, однако остается ряд проблем, одна из которых – в озере запрещено купаться.

vk.com/ufa

18 июля на совещании в правительстве республики Радий Хабиров попросил главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева скорее решить вопрос с оставшимися работами в парке «Кашкадан».

По словам Мавлиева, остались только небольшие технические доработки, которые полностью завершатся до конца июля.

Восьмого июля мэр Уфы подписал постановление о внесении озера Кашкадан в список официальных пляжей Уфы. Теперь в городе 11 официальных пляжей, на которых проводится уборка и все необходимые проверки, дежурят спасатели.

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