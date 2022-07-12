Мэрия Уфы внесла Кашкадан в список официальных пляжей

Постановление опубликовано на сайте мэрии сегодня, 12 июля, но датировано восьмым июля.

Таким образом, теперь в Уфе 11 официальных пляжей. Ранее были утверждены:

река Белая – «Солнечный» , «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловские ночи»;

Глубокое озеро – «Карьерное»;

Теплое озеро – «Гольфстрим» и «Райский берег».

Также Ратмир Мавлиев постановил «организовать цикл передач на телевидении по оказанию первой помощи утопающим, разместить социальную рекламу с озвучиванием статистических данных об утонувших в купальный сезон и необходимости соблюдения правил поведения на воде».