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Мэрия Уфы внесла Кашкадан в список официальных пляжей

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о расширении списка официальных мест отдыха на воде.

vk.com/radiyhabirov

Постановление опубликовано на сайте мэрии сегодня, 12 июля, но датировано восьмым июля.

Таким образом, теперь в Уфе 11 официальных пляжей. Ранее были утверждены:

река Белая – «Солнечный» , «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловские ночи»;

Глубокое озеро – «Карьерное»;

Теплое озеро – «Гольфстрим» и «Райский берег».

Также Ратмир Мавлиев постановил «организовать цикл передач на телевидении по оказанию первой помощи утопающим, разместить социальную рекламу с озвучиванием статистических данных об утонувших в купальный сезон и необходимости соблюдения правил поведения на воде».

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