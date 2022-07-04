Радий Хабиров показал, как будет выглядеть памятник Шаймуратову в Уфе

«Когда возвращался из Минска через Москву, удалось заехать в мастерскую нашего замечательного скульптора Салавата Щербакова, чтобы посмотреть, как идут работы над памятником генералу Шаймуратову. Вот такой у нас он получается. Это наша благодарность и дань уважения генералу и всем воинам Башкортостана», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Реконструкция Советской площади началась в 2020 году, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Также благоустроены ближайшие скверы.

На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан, началась установка Колоннады героев. Как ожидается, весь архитектурный ансамбль будет готов к празднованию Дня республики 11 октября.