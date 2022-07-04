18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Радий Хабиров показал, как будет выглядеть памятник Шаймуратову в Уфе

Поделиться:

Установка памятника Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову наряду с Колоннадой героев станет завершающим штрихом в реконструкции Советской площади.

vk.com/radiyhabirov

«Когда возвращался из Минска через Москву, удалось заехать в мастерскую нашего замечательного скульптора Салавата Щербакова, чтобы посмотреть, как идут работы над памятником генералу Шаймуратову. Вот такой у нас он получается. Это наша благодарность и дань уважения генералу и всем воинам Башкортостана», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Реконструкция Советской площади началась в 2020 году, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Также благоустроены ближайшие скверы.

На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан, началась установка Колоннады героев. Как ожидается, весь архитектурный ансамбль будет готов к празднованию Дня республики 11 октября.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: