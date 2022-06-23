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В Уфе начали установку Колоннады героев

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Колоннада станет частью архитектурного ансамбля на Советской площади. Всего в единой композиции с памятником Минигали Шаймуратову будут установлены 24 колонны.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

Фото первых установленных на площади колонн опубликовал в соцсетях Радий Хабиров:

«Сбежал из кабинета. А куда еще, как не на Советскую площадь. Строительство этого памятника для меня - особая история.

Мы, слава богу, двигаемся в соответствии с нашим планом. Колоннада героев уже обретает зримые контуры. Работы идут полным ходом.

11 октября, в День республики, мы откроем здесь памятник Герою России, нашему славному генералу Шаймуратову», – написал Хабиров.

Реконструкция Советской площади началась в 2020 году, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Также благоустроены ближайшие скверы.

На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан.

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