Оператор уфимской гостиницы Crownе Plaza покидает российский рынок

Компания официально объявила о прекращении деятельности в стране в связи с санкциями Запада, создающими проблемы в ведении бизнеса.

Ранее InterContinental Hotels Group свернула инвестиционную и девелоперскую деятельность в России и закрыла офис в Москве.

Сегодня в Уфе работает гостиница Crowne Plaza (​Цюрупы, 7). До декабря 2020 года был также отель Holiday Inn Ufa, но компания «Аркада» приняла решение переориентироваться с развития франшизы на создание собственного местного бренда, и отель переименовали в Nesterov Plaza.

Помимо Уфы, гостиницы компании были представлены в Москве, Воронеже, Самаре, Челябинске, Санкт-Петербурге и Калининграде.