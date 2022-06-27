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Оператор уфимской гостиницы Crownе Plaza покидает российский рынок

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Британская компания InterContinental Hotels Group, управляющая Holiday Inn, Crowne Plaza, InterContinental, Regent, Kimpton, Even Hotels и другими гостиничными брендами, решила уйти из России.

Компания официально объявила о прекращении деятельности в стране в связи с санкциями Запада, создающими проблемы в ведении бизнеса.

Ранее InterContinental Hotels Group свернула инвестиционную и девелоперскую деятельность в России и закрыла офис в Москве.

Сегодня в Уфе работает гостиница Crowne Plaza (​Цюрупы, 7). До декабря 2020 года был также отель Holiday Inn Ufa, но компания «Аркада» приняла решение переориентироваться с развития франшизы на создание собственного местного бренда, и отель переименовали в Nesterov Plaza.

Помимо Уфы, гостиницы компании были представлены в Москве, Воронеже, Самаре, Челябинске, Санкт-Петербурге и Калининграде.

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