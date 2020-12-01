Отель Holiday Inn Ufa переименуют в Nesterov Plaza

С первого декабря 2020 года ресторанно-гостиничный комплекс Holiday Inn Ufa (Верхнеторговая площадь, 2) переименуют в Nesterov Plaza.

Решение выйти из франшизы «Аркада» объясняет желанием развивать новые форматы клиентского сервиса. Помимо смены названия, будет значительно изменена вся концепция отеля, Nesterov Plaza предложит уникальный для региона сервис.

Holiday Inn Ufa, бизнес-центр «Нестеров», «Гостиный двор» и «Верхняя Торговая Residence» составляют единый архитектурный ансамбль, все они управляются холдингом «Аркада». Также в портфеле компании «Президент Отель», гостиница и спортивно-оздоровительный комплекс «Тан», универмаг «Уфа» и бизнес-центр «Звезда».