АО «Полиэф» продает большую часть своего офисного здания в Башкортостане за 82 млн рублей

АО «Полиэф» – крупнейший производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в России. С 2015 года входит в холдинг «Сибур».

На торги выставлена часть четырехэтажного офисного здания площадью 5,1 тыс. кв.м (общая площадь здания 5,4 тыс. кв.м), расположенного на земельном участке 11 тыс. кв.м.

На странице Российского аукционного дома указано, что здание продается «в рамках оптимизации недвижимых активов предприятия». Само предприятие продолжает свою работу в этой локации.

Начальная цена лота – 82,28 млн рублей, аукцион состоится 29 июля. В лот входит вся инфраструктура, мебель, электромеханическое оборудование и так далее.