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В Башкортостане информация о трате денег из дорожного фонда станет общедоступной

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Депутаты Госсобрания республики рассмотрят в первом чтении законопроект о создании информационной системы, благодаря которой жители смогут узнать, как тратятся средства, выделенные на строительство и содержание дорог.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в конце июня. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Создаваемая информационная система будет обеспечивать сбор, хранение и анализ разнообразной информации обо всех автомобильных дорогах общего пользования, включая частные. В системе также будет храниться информация о дорожной деятельности, об объеме и использовании средств дорожных фондов (федерального, региональных и муниципальных), а также результаты оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования.

«В Башкортостане будет создана общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней. С этой целью мы дополняем закон соответствующей статьей. Аналогичная работа ведется по всей стране – к марту 2023 года она должна быть завершена» – сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

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