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Хакеры атаковали сайт Госсобрания Башкортостана

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Спикер республиканского парламента Константин Толкачев сообщил о том, что некие хакеры атаковали сайт органа государственной власти.

Константин Толкачев,
фото: vk.com/Государственное Собрание - Курултай РБ

Шестого июня сайт Госсобрания республики «упал» и до сих пор не восстановлен.

«Сегодня во второй половине дня работа официального сайта Государственного собрания была нарушена. Сейчас наши технические специалисты занимаются диагностикой и ведут работу по устранению проблемы. В такой же ситуации сегодня оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке», – написал Константин Толкачев.

За последние сутки о хакерских атаках на сайты парламентов сообщили также в Санкт-Петербурге, Удмуртии, ХМАО и других регионах.

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