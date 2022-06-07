Хакеры атаковали сайт Госсобрания Башкортостана

Шестого июня сайт Госсобрания республики «упал» и до сих пор не восстановлен.

«Сегодня во второй половине дня работа официального сайта Государственного собрания была нарушена. Сейчас наши технические специалисты занимаются диагностикой и ведут работу по устранению проблемы. В такой же ситуации сегодня оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке», – написал Константин Толкачев.

За последние сутки о хакерских атаках на сайты парламентов сообщили также в Санкт-Петербурге, Удмуртии, ХМАО и других регионах.