Хакеры атаковали сайт Госсобрания Башкортостана

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев сообщил о том, что некие хакеры атаковали сайт органа государственной власти.
Константин Толкачев,
фото: vk.com/Государственное Собрание - Курултай РБ
Шестого июня сайт Госсобрания республики «упал» и до сих пор не восстановлен.
«Сегодня во второй половине дня работа официального сайта Государственного собрания была нарушена. Сейчас наши технические специалисты занимаются диагностикой и ведут работу по устранению проблемы. В такой же ситуации сегодня оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке», – написал Константин Толкачев.
За последние сутки о хакерских атаках на сайты парламентов сообщили также в Санкт-Петербурге, Удмуртии, ХМАО и других регионах.
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