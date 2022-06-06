В Башкортостане на этой неделе будут длинные выходные

12 июня страна празднует День России, а в Уфе отмечается еще и День города.

В 2022 году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 13 июня, а рабочая неделя 14-17 июня будет сокращенной.

Так как это федеральный праздник, отдыхать будут все – даже те, кто работает на компании из других регионов. В первой половине июля также будут длинные выходные в связи с праздником Курбан-байрам.