Какие мероприятия пройдут 12 июня в Уфе?

На этот день, по словам Мавлиева, запланирован целый ряд праздничных мероприятий.

На улице Ленина при поддержке «Арт-квадрата» пройдут театральные представления с участием артистов, приглашенных из разных городов страны.

На площадке перед конгресс-холлом «Торатау» пройдут спортивные состязания.

Также состоится техническое открытие парка «Кашкадан», который реконструировали с 2019 года. Там будут выступать звезды эстрады, закончится концерт салютом.

На открытии «Кашкадана» будет впервые представлен публике маскот 450-летия Уфы.