Какие мероприятия пройдут 12 июня в Уфе?

Второго июня на пресс-конференции в администрации Уфы ее глава Ратмир Мавлиев рассказал о праздновании Дня города в этом году.
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На этот день, по словам Мавлиева, запланирован целый ряд праздничных мероприятий.
На улице Ленина при поддержке «Арт-квадрата» пройдут театральные представления с участием артистов, приглашенных из разных городов страны.
На площадке перед конгресс-холлом «Торатау» пройдут спортивные состязания.
Также состоится техническое открытие парка «Кашкадан», который реконструировали с 2019 года. Там будут выступать звезды эстрады, закончится концерт салютом.
На открытии «Кашкадана» будет впервые представлен публике маскот 450-летия Уфы.
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