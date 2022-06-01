В Уфе в этом году отремонтируют 156 подъездов в 47 домах

«В этом году в любимой Уфе по республиканской программе комплексно ремонтируем 156 подъездов в 47 домах.

В разной степени готовности капремонт в 124 подъездах 37 МКД. Полностью работы завершены в 10 домах в 32 подъездах. В обновленных подъездах стало светло и уютно. А чистота и порядок в них теперь в первую очередь зависят от самих жителей», – написал Ратмир Мавлиев.

Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что в этом году планируется привести в порядок 958 подъездов в 320 многоквартирных домах по всей республике.