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В Уфе в этом году отремонтируют 156 подъездов в 47 домах

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о планах по ремонту подъездов МКД в городе на этот год.

vk.com/radiyhabirov

«В этом году в любимой Уфе по республиканской программе комплексно ремонтируем 156 подъездов в 47 домах.

В разной степени готовности капремонт в 124 подъездах 37 МКД. Полностью работы завершены в 10 домах в 32 подъездах. В обновленных подъездах стало светло и уютно. А чистота и порядок в них теперь в первую очередь зависят от самих жителей», – написал Ратмир Мавлиев.

Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что в этом году планируется привести в порядок 958 подъездов в 320 многоквартирных домах по всей республике.

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