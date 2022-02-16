В Башкортостане в 2022 году отремонтируют почти 1000 подъездов

«За три года в Башкортостане по программе комплексного ремонта подъездов отремонтировали 6 493 подъезда в 2 184 многоквартирных домах. Общая сумма работ составила более 2 млрд рублей. В этом году нам удалось увеличить финансирование на эту программу и мы планируем привести в порядок 958 подъездов в 320 многоквартирных домах.

Напомню, что по программе комплексного ремонта подъездов жители свои деньги в ремонт не вкладывают, делаем все за счет республиканского и муниципального бюджетов.

Уже все привыкли, что одно из требований этой программы – обязательное согласование с жильцами. Нам важно, чтобы жители сами выбрали цвет стен, дизайн, следили за качеством. В некоторых многоквартирных домах активисты дополнительно приглашают художников, чтобы еще больше преобразить свой подъезд, и тогда на выходе получается очень красиво.

Что в программе? Как и раньше, мы ремонтируем входные двери, укладываем керамическую плитку на первых этажах, устанавливаем новую тамбурную дверь, пластиковые окна, почтовые ящики, энергосберегающие светильники, а еще штукатурим и красим стены и потолки. Подрядчики уже начали ремонт там, где это возможно, остальное продолжим по теплу.

Очень важный вопрос качества. Мы уже несколько раз обжигались с недобросовестными подрядчиками и в этом году ужесточили контроль за работами. И по-прежнему просим жителей не оставаться в стороне, помогать контролировать работы. Есть и гарантия – 5 лет», – написал Радий Хабиров в Instagram.