Жители Уфы назвали комфортный для себя размер МРОТ

Согласно данным опроса, в апреле уфимцы считают комфортной минимальную зарплату в 36 300 рублей. Сумма значительно увеличилась с января текущего года (33 600 рублей).

Среди крупных городов Уфы по запросам в середине списка: больше всего требуется жителям Москвы (43 200 рублей), Владивостока (40 700 рублей), Санкт-Петербурга (39 400 рублей), Хабаровска (39 200 рублей) и Красноярска (39 100 рублей).

Самые скромные запросы у жителей Пензы (32 900 рублей), Нижнего Новгорода (33 200 рублей) и Волгограда (33 400 рублей).

С первого января 2022 года МРОТ в Башкортостане с учетом районного коэффициента составил 15 973,5 рубля. Федеральный МРОТ – 13 890 рублей.