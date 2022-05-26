В Уфе потеплеет до +24° и прекратятся дожди

Похоже, в последние дни весны в Уфе и окрестностях наконец-то установится теплая и сухая погода.
Как сообщает Гидрометцентр России, в Уфе в ближайшие дни дожди будут каждый день, солнца будет мало.
В пятницу, 27 мая, потеплеет до +21°, в субботу воздух днем прогреется до +22° при слабых осадках, в воскресенье обещают до +24° и сильный дождь.
По текущему прогнозу, с понедельника, 30 мая, установится сухая и относительно солнечная погода при температуре 21-22° выше нуля в дневное время.
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