В Уфе потеплеет до +24° и прекратятся дожди

Как сообщает Гидрометцентр России, в Уфе в ближайшие дни дожди будут каждый день, солнца будет мало.

В пятницу, 27 мая, потеплеет до +21°, в субботу воздух днем прогреется до +22° при слабых осадках, в воскресенье обещают до +24° и сильный дождь.

По текущему прогнозу, с понедельника, 30 мая, установится сухая и относительно солнечная погода при температуре 21-22° выше нуля в дневное время.