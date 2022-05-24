Стало известно, когда откроются официальные пляжи в Уфе

Глава Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов сообщил о том, что 10 официальных пляжей на территории города откроются уже первого июня.

На половине из них уже проведена дезинфекция и обработка от клещей, остальные обработают до 30 мая. До 21 мая уже было очищено от мусора дно во всех водоемах, окончательный осмотр проведут до 27 мая.

На всех пляжах будут дежурить спасатели. МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.