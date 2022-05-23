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Жители Башкортостана чаще всего обращаются по вопросам пособий, жалуются на дороги и благоустройство

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Начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

В период с 16 по 22 мая 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы социального обслуживания и защиты населения (996 обращений, -27 за неделю).

Эти вопросы связаны в основном с задержкой выплаты пособий на детей, о которой мы писали ранее.

На втором месте – дороги (855 обращений, +232 за неделю), а замыкает тройку самых популярных запросов тема благоустройства (584 обращений, +46 за неделю).

Всего за последнюю неделю система зафиксировала 4392 обращения – это на 496 больше, чем за предыдущий период.

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